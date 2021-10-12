Появилось видео, как под Киевом расстреляли автомобиль с семьей

Главное: Под Киевом расстреляли автомобиль с людьми. ЧП произошло в Софиевской Борщаговке.

Детали: Утром вторника, 12 октября, в Софиевской Борщаговке под Киевом произошло громкое ЧП. Как сообщает полиция, неизвестный человек в камуфляже открыл огонь по автомобилю, в котором была семья – двое взрослых и ребенок.

Водитель получил ранения.

Правоохранители говорят: «В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина в камуфляже совершил выстрелы в направлении 27-летнего молодого человека, который вместе с 28-летней женой садился в машину. Мужчина ранен в ногу, поврежден автомобиль».

Уже открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает, из какого оружия стрелял злоумышленник и все обстоятельства стрельбы.

Появилось видео инцидента:

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