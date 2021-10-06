На Львовщине больницы переполнены COVID-пациентами. Люди лежат даже в коридорах

Главное: Во Львовской области за сутки в больницы с коронавирусом попали 80 пациентов. По состоянию на 6 октября больными заняты уже более 400 COVID-коек.

Детали: Львов с каждым днем становится все ближе к «красной зоне» карантинных ограничений — ситуация почти критическая. Ежедневно увеличатся как количество инфицированных, так и количество госпитализаций y больницах.

Как передает «24 канал», за последние сутки во Львовской области обнаружили около 650 инфицированных COVID-19. Почти половина из них принадлежит городу Львову.

Также в регионе возросло количество госпитализаций. За сутки на Львовщине в больницы попали 80 пациентов. По состоянию на 6 октября больными заняты более 400 COVID-коек.

«Люди лежат даже в коридорах. Очень обидно, что люди не вакцинировались и теперь так страдают», — отметила заведующая отделением Львовской областной больницы Тамила Aлeксaнян.

По ее словам, три отделения полностью заполнены: на 64 пациента есть всего 60 коек.

Уже с 6 октября во Львове пациентов с коронавирусом примут в больнице № 8. Кроме того, с понедельника 11 октября людей могут госпитализировать в больницу № 5. В городе хотят развернуть более 2 200 мест.

В тему: В ближайшее время Львов может перейти в «красную» зону карантина. В связи с этим город готовится к закрытию школ и введению других карантинных ограничений.