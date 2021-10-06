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Видео-Новости > Опубликованы кадры пыток и издевательств над заключенными в России (Видео 18+)

Опубликованы кадры пыток и издевательств над заключенными в России (Видео 18+)

Александр Панько
06.10.21 16:16
422
Опубликованы кадры пыток и издевательств над заключенными в России (Видео 18+)

Главное: Проект российских правозащитников Гулагу-нет опубликовал видео из мест заключения с издевательствами и пытками над заключенными. В описании к видео говорится, что эти кадры — лишь малая часть видеоархива ФСИН, вывезенного источником Gulagu.net из России.

Детали: Правозащитный проект РФ Gulagu.net опубликовал видео с кадрами, снятыми в больнице Федеральной службы исполнения наказаний в Саратовской области, в Белгородской исправительной колонии № 4 и в ИК№ 6 на Камчатке. Видео опубликовано на YouTube-канале правозащитников.

«Публикуем кадры, подтверждающие как минимум еще 4 эпизода насильственных действий и истязаний, пыток и унижений в ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области и еще несколько эпизодов из секретного видеоархива ФСИН, в том числе кадры, на которых боец отряда спецназа ФСИН бьет заключенного и угрожает ему изнасилованием», — написал основатель Gulagu.net Владимир Осечкин в Facebook.

В описании к видео говорится, что эти кадры — лишь малая часть видеоархива ФСИН, вывезенного источником Gulagu.net из России.

В тему: В Днепре полицейские пытали задержанного прямо в отделении.

Тэги: пытки, Россия, мир, тюрьма, заключенные, полицейские, издевательство

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