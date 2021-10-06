Сегодня-завтра три области Украины перейдут в «красную» зону карантина

Главное: Харьковская, Запорожская и Херсонская области сегодня-завтра перейдут в «красную» зону карантина. В зоне риска находятся еще четыре области.
Детали: В Украине три области соответствуют критериям «красной» зоны карантина. Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может принять решение о переходе этих регионов в «красную» зону сегодня-завтра.
Критериям «красного» уровня эпиднебезопасности, по данным KSE, отвечают:
— Харьковская;
— Запорожская;
— Херсонская области.
«Сегодня-завтра Киевская школа экономики ожидает заседания Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по переходу этих регионов в „красную“ зону», — говорится в сообщении.
Также в зоне риска находятся Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.
Ганиченко отметил, что суточная смертность за последние 2 недели удвоилась.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что в некоторых областях Украины ситуация с коронавирусом набирает угрожающего масштаба. На этой неделе введут «красную» зону.
«В ближайшие дни несколько областей могут попасть в «красную зону», — заявил Шмыгаль.
Это значит, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированные.
Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации.
У работников полиции и других полномочных органов есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие COVID-сертификатов, отметил Шмыгаль.
Под запретом в «красной» зоне будет находиться:
— работа кафе и ресторанов (можно на вынос);
— работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных заведений;
— работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
— работа учреждений образования, кроме тех, где 100% работников, имеют «зеленый» COVID-сертификат;
— проведение массовых мероприятий;
— работа учреждений культуры;
— работа отелей и хостелов.
В тему: К «оранжевой» зоне карантина приблизились уже 11 областей Украины.
В ближайшее время Львов может перейти в «красную» зону карантина.