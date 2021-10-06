Сегодня-завтра три области Украины перейдут в «красную» зону карантина

Главное: Харьковская, Запорожская и Херсонская области сегодня-завтра перейдут в «красную» зону карантина. В зоне риска находятся еще четыре области.

Детали: В Украине три области соответствуют критериям «красной» зоны карантина. Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций может принять решение о переходе этих регионов в «красную» зону сегодня-завтра.

Критериям «красного» уровня эпиднебезопасности, по данным KSE, отвечают:

— Харьковская;

— Запорожская;

— Херсонская области.

«Сегодня-завтра Киевская школа экономики ожидает заседания Национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по переходу этих регионов в „красную“ зону», — говорится в сообщении.

Также в зоне риска находятся Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Черновицкая области.

Ганиченко отметил, что суточная смертность за последние 2 недели удвоилась.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил, что в некоторых областях Украины ситуация с коронавирусом набирает угрожающего масштаба. На этой неделе введут «красную» зону.

«В ближайшие дни несколько областей могут попасть в «красную зону», — заявил Шмыгаль.

Это значит, что кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие общественные места смогут работать, только если 100% работников заведения и 100% посетителей полностью вакцинированные.

Бизнес должен сам проверять наличие соответствующих сертификатов о вакцинации.

У работников полиции и других полномочных органов есть соответствующий программный софт, благодаря которому они будут проверять у посетителей наличие COVID-сертификатов, отметил Шмыгаль.

Под запретом в «красной» зоне будет находиться:

— работа кафе и ресторанов (можно на вынос);

— работа ТРЦ, кинотеатров, театров и других развлекательных заведений;

— работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

— работа учреждений образования, кроме тех, где 100% работников, имеют «зеленый» COVID-сертификат;

— проведение массовых мероприятий;

— работа учреждений культуры;

— работа отелей и хостелов.

В тему: К «оранжевой» зоне карантина приблизились уже 11 областей Украины.

В ближайшее время Львов может перейти в «красную» зону карантина.