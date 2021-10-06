Появилось видео, как в Бразилии футболист поколотил арбитра

Главное: В бразильском футболе произошел скандал. Игрок побил арбитра.

Детали: В бразильском футболе произошел скандальный инцидент. В поединке второго дивизиона чемпионата штата Рио-Гранди-ду-Сул между командами «Гуарани» из Венансио-Айрес и «Сан-Паоло» из Рио Гранде случилась драка.

Один из игроков, принимавших в нем участие, Вильям Рибейро, избил арбитра.

В середине второго тайма матча футболист принялся жаловаться на фолы, после чего получил желтую карточку. Это вывело спортсмена из себя, после чего тот напал на судью Родриго Кривелларо.

В результате стычки арбитр потерял сознание – его госпитализировали.

Самого же игрока задержала полиция, скрутив его на поле.

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