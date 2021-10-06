Генсек НАТО рассказал, когда Украина вступит в альянс

Главное: Украина и Грузия непременно станут членами НАТО. Но, по словам генсека альянса Йенса Столтенберга, это вопрос не завтрашнего дня.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса. Однако, по его словам, это произойдет не в ближайшее время. Об этом шла речь на пресс-конференции Столтенберга.

Как сказал генсек альянса, он уверен, что Украина и Грузия присоединятся к НАТО, но «это не вопрос завтрашнего дня».

«Я думаю, очевидно, что это не случится завтра, но они присоединятся. Поэтому мое послание союзникам по НАТО, и то, о чем мы говорили вчера с президентом США, следующее: нам нужно наращивать усилия и сделать больше для этих стран, желающих вступить (в НАТО)», — заявил Столтенберг.

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