На Волыни пьяные цыгане избили участника АТО

Главное: В Торчине на Волыни пьяные лица ромской национальности избили участника АТО, который стоял на остановке общественного транспорта. На место были вызваны полиция и скорая.

Детали: Группа пьяных мужчин ромской национальности в Торчине (Волынская область) избили участника боевых действий на Донбассе. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта. Соответствующее видео опубликовала группе «Торчин SOS» в Facebook местная жительница Иванка Улитовская.

По ее словам, участник АТО стоял на остановке общественного транспорта, разговаривал по телефону, когда к нему стали цепляться.

«Участник АТО просто стоял на остановке и ожидал маршрутку. Он говорил по телефону, когда рядом появились несколько не совсем трезвых молодых парней. Они начали цепляться к бойцу, тот попросил их вести себя спокойней: в ответ на это они начали наносить по нему удары», — говорится в сообщении.

При этом свидетельница избиения отметила, что рядом с местом драки находится супермаркет, поэтому здесь всегда много людей. Прохожие пытались защитить мужчину, но к нападавшим подоспела подмога. Чтобы спасти бойца АТО от избиения, вызвали полицию и медиков.

У пострадавшего мужчины сильно разбито лицо, но он смог самостоятельно встать.

«За то, что снимала видео тоже чуть не получила „на орехи“, но не могу, чтобы не поделиться с вами своим возмущением. Не знаю, чем дальше закончится вся эта ситуация, но хочу, чтобы вы все знали наших местных „героев“ в лицо», — подытожила девушка.

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