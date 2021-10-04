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Видео-Новости > В одесской маршрутке пассажир «задул» газом водителя

В одесской маршрутке пассажир «задул» газом водителя

Агата Кловская
04.10.21 13:54
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В одесской маршрутке пассажир «задул» газом водителя

Главное: В Одессе в маршрутке № 148 произошел неприятный инцидент: один из пассажиров «задул» водителя из баллончика со слезоточивым газом. При этом салон автобуса был забит людьми.

Детали: В Одессе пассажир забрызгал слезоточивым газом водителя маршрутки за отказ открыть дверь. Об инциденте в Одессе сегодня утром сообщил один из местных Telegram-каналов со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что инцидент произошел в микроавтобусе, ехавшем по маршруту № 148.

«Водитель не открывал двери и проезжал остановки...», — рассказали очевидцы.

Один из пассажиров в переполненном людьми салоне «задул» водителя из баллончика со слезоточивым газом.

Поездку пришлось прервать. Автобус остановился, и все пассажиры вышли, поскольку из-за неприятного запаха в салоне находиться было невозможно.

Также обнародовано соответствующее видео, на котором пассажиры громко просят остановить маршрутку.

Какова судьба пассажира, распылившего газ, и водителя — неизвестно. В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области заявили, что данный случай в соответствующем журнале регистрации отсутствует.

«За последние двое суток регистрации нет», — сообщили в главке.

В тему: В апреле в Одессе школьник «задул» лицо учительницы из газового баллончика.

Тэги: автомобиль, газ, маршрутка, общество, Одесса, пассажир, новости Украины, газовый баллончик

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