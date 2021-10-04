Россияне показали испытание гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подлодки

Главное: В России прошли испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Ее запустили с атомной подлодки.

Детали: Военно-морской флот России показал видео испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подлодки «Северодвинск».

Произошло это в Баренцевом море.

Прошедшие испытания назвали успешными.

Информируется, что «Циркон» является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, которая способна осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем маршруте тяги собственного двигателя.

Уточняется, что максимальная скорость ракеты достигает девяти скоростей звука: это 2,65 километра в секунду на высоте двадцать километров. Ее максимальная дальность составляет тысячу километров.

В тему: Оружие сирийской войны.