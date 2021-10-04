В Индии самолет… застрял под мостом

Главное: Самолет застрял под пешеходным мостом в Индии. Опубликовано видео.

Детали: Возле индийского Дели произошел необычный инцидент. Уже появилось его видео.

Недалеко от местного аэропорта самолет авиакомпании Air India застрял под пешеходным мостом.

Случилось это на трассе Дели-Гуруграм.

Информируется, что самолет, списанный авиакомпанией, был продан новому владельцу: во время перевозки воздушного судна на новую локацию водитель не сумел рассчитать высоту, после чего то застряло под мостом.

В тему: В США военный самолет упал прямо на жилые дома.