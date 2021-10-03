Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать

Главное: Слідство.Інфо подготовило расследование «Офшор 95» — об офшорном бизнесе президента Владимира Зеленского и о «грязных» деньгах олигарха Игоря Коломойского. Показ расследования в «Малой опере» сорвался из-за якобы угроз СБУ.

Детали: Слідство.Інфо подготовило расследование о тайнах офшорного бизнеса президента Владимира Зеленского и о «грязных» деньгах олигарха Игоря Коломойского «Офшор 95». Показ расследования сорвался после звонка с угрозами, который поступил в КМДА. Звонивший заявил, что он из СБУ.

Днем журналистка Анна Бабинец всего за несколько часов до показа узнала, что директор «Малой оперы» Алексей Прасол показ отменил. Прасол сначала просто заявил, что в опере показывать фильм о президенте не будут. Впоследствии он написал, что у них якобы «нет света и вообще ремонт», но журналисты убедились, что это не так — электрика в опере есть, ремонтные работы не ведутся. Украинская правда связалась с работниками КГГА, которые рассказали, что после решения директора "Малой оперы" разрешить показ, в КГГА позвонил человек, который представился начальником СБУ и пригрозил "проблемами, если показ все-таки состоится". После этого показ был сорван.

На данный момент Слідство.Інфо в срочном порядке ищет площадку, на которой все же можно будет показать «Офшор 95».

Расследование «Оффшор 95» — часть международного проекта Pandora Papers, содержащего 2,94 терабайта финансовых данных, пишет УП. Pandora Papers — глобальная утечка документов, из которых стало известно о секретных активах, тайных соглашениях и скрытых доходах самых богатых людей со всего мира. В Pandora Papers собрана информация об активах и тайных соглашения 130 самых богатых людей мира, среди которых более 30 топ-политиков. В этих секретных документах также фигурируют беглецы, осужденные, знаменитости, звезды футбола, судьи, налоговики и руководители крупнейших городов мира. Над документами проекта Pandora Papers работала команда из более чем 600 журналистов из 117 стран мира — члены The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). От Украины над этими проектам работало и работает Слідство.Інфо.

Фильм «Оффшор 95» можно увидеть на канале Ютуб. В описании к ролику говорится: «Президента Зеленского через сеть оффшорных компаний связывают с реальным олигархом грязные деньги из прошлого. Имя этого олигарха — Игорь Коломойский. Он фигурирует в делах о выводе и отмывания денег из „Приватбанка“ по всему миру. Журналисты „Слидства.Инфо“ выяснили: оффшорная сеть „кварталовцев“ могла получать от компаний Игоря Коломойского миллионы через кипрскую филиал „Приватбанка“. Именно через этот филиал, по версии правоохранителей, олигарх отмывал деньги из банка. В общем оффшорные компании Коломойского могли перечислить оффшорным компаниям из окружения Зеленского более 40000000 долларов. Не исключено, что часть этих средств пошла на покупку элитной лондонской недвижимости».