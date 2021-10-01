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Видео-Новости > В Грузии задержали Михаила Саакашвили. В тюрьме он объявил голодовку

В Грузии задержали Михаила Саакашвили. В тюрьме он объявил голодовку

Александр Панько
01.10.21 23:13
148
В Грузии задержали Михаила Саакашвили. В тюрьме он объявил голодовку

Главное: Грузинские правоохранители задержали экс-президента страны Михаила Саакашвили. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что никогда его не помилует.

Детали: Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил о задержании экс-президента страны Михаила Саакашвили. Сейчас, по его словам, экс-президент Грузии находится в пенитенциарном учреждении, сообщает «РБК-Украина».

«Наши агентства имели информацию о его перемещении, начиная из Украины в сторону Грузии. Этот процесс находился под полным контролем. Были приняты соответствующие меры и выбраны такое время и место, чтобы препятствия для задержания были минимальными», — сказал грузинский премьер.

Команда Саакашвили сначала не подтверждала информацию о задержании грузинского экс-президента, в частности, глава офиса Саакашвили Мария Барабаш сказала, что заявление Гарибашвили — это провокация.

Однако затем на странице Саакашвили в Facebook появилось видео, на котором записаны его последние слова перед задержанием.

«Возможно, сейчас меня задержат в Тбилиси, однако знайте, что мы будем бороться до последнего. Мы все собираемся, очень много людей выходит на улицу, и мы окончательно побеждаем на этих выборах», — сказал он.

Грузинские телеканалы показали кадры задержания Саакашвили. На опубликованном отрезке видео можно увидеть, что на Саакашвили наручники, а также бывшего грузинского президента сопровождают правоохранители. На видео также можно увидеть, что Саакашвили улыбается.

Позже стало известно, что Михаил Саакашвили объявил в тюрьме голодовку. Он также прошел медицинское обследование.

«Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку», — сказала омбудсмен Грузии Нино Ломджария после встречи с бывшим президентом в тюрьме.

Она уточнила, что посетила Саакашвили в тюрьме в тот момент, когда он проходил медицинское обследование. После этого, по ее словам, им дали возможность пообщаться в камере.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась по поводу возможности помилования Саакашвили.

«Мой ответ прост и окончателен: нет и никогда», — заявила она, указав на то, что Грузия устала и сейчас мечтает о мире и справедливости.

Министерство иностранных дел Украины уже отреагировало на информацию о задержании Саакашвили в Грузии. Как рассказал пресс-секретарь МИД Олег Николенко, украинское министерство уже вызвало посла Грузии.

«В МИД приглашен руководитель посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельства такого задержания», — сообщил он.

В тему: В январе 2018 года суд Грузии заочно приговорил экс-президента Саакашвили к 3 годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

В 2015 году Саакашвили лишился грузинского гражданства и сейчас является гражданином Украины. Он не возвращался в Грузию уже восемь лет, хотя много раз обещал сделать это, а в грузинском правительстве постоянно заявляли, что в случае возвращения его ждет арест.

Тэги: Михаил Саакашвили, мир, политика, Грузия, голодовка, задержание

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