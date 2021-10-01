Херсонский фермер оценил жизнь конкурента в 40 тыс. долларов

Главное: В Херсонской области в ходе спецоперации СБУ удалось задержать организатора ликвидации местного фермера. Жизнь своего конкурента он оценил в $40 тыс.

Детали: Служба безопасности Украины заявила, что ей удалось предотвратить убийство фермера в Херсонской области. Как сообщает пресс-служба СБУ, вероятным заказчиком оказался другой местный фермер, который хотел устранить конкурента, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур, усилить свои собственные позиции в регионе.

Он нашел киллера, пообещав ему $40 тыс., но тот сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

Сейчас заказчик задержан. Ему инкриминируют преступление по статье о покушении на умышленное убийство.

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