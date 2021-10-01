Побережье аннексированного Крыма усеяли тысячи мертвых птиц

Главное: На побережье в аннексированном РФ Крыму погибли более 7 тысяч птиц. По мнению ученых, причиной мора стал неизвестный вирус, поражающий нервную систему.

Детали: На побережье залива Сиваш в аннексированном Россией Крыму произошла массовая гибель птиц. Как сообщает «Гордон» со ссылкой на сотрудника кафедры геоэкологии так называемого Крымского федерального университета Григория Прокопова, в середине сентября о первых мертвых птицах начали сообщать жители села Соленого возле основания Арабатской стрелки.

К концу месяца ученые выехали на место для проведения инспекции и обнаружили не менее 600 мертвых птиц, а на участке от заказника до основания Арабатской стрелки – более 900.

Аналогичная ситуация – вдоль побережья Сиваша до села Соляного".

Большая часть погибших птиц – это черношейная поганка, но встречались также пеганки, морские голубки, чомги, хохотуньи и озерные чайки. Краснокнижных видов среди погибших птиц нет.

В общей сложности, по подсчетам специалистов, погибло около 5 – 7 тыс. особей черношейной поганки, около 250-300 особей пеганки, до 200 особей морского голубка.

Видео с места экологической катастрофы публикует оккупационный канал «Вести Крым» в YouTube.

Что могло вызвать массовую гибель, неизвестно. По словам Прокопова, есть разные версии, от намеренного отравления до неблагоприятной экологической обстановки, связанной с возможным превышением содержания ртути в этом районе.

Наиболее вероятной ученые считают вирусную инфекцию, поражающую нервную систему, причем специфичную для для черношейной поганки, поскольку живых представителей этого вида обнаружить не удалось, а представители других видов полегли в меньшем количестве.

Специалистам также удалось снять на видео самку пеганки с явными признаками болезни: у птицы была потеря ориентации в пространстве, она крутилась на месте, качала головой, что свидетельствует о поражении центральной нервной системы.

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