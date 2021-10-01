В одной из гимназий Киева произошло огненное ЧП

Главное: В киевской гимназии случился пожар. Эвакуировали детей.

Детали: Утром пятницы, 1 октября, в Киевской инженерной гимназии по улице Княжий затон, 12-А (Дарницкий район) произошел пожар. Видео с места ЧП показал «Типичный Киев».

В четырехэтажном здании на первом этаже в столовой произошло возгорание на площади 25 квадратных метров.

Еще до прибытия спасателей администрацией учебного заведения было проведены мероприятия по эвакуации персонала и участников.

Огонь оперативно потушили. Тут работали двадцать спасателей и четыре единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Никто не пострадал.

Сейчас выясняются причины возгорания.

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