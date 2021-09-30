Молодые люди организовали похищение девушки в центре Львова ради видео в TikTok

Главное: TikTok-влогеры похитили девушку у Оперного театра в центре Львова, чтобы проверить реакцию прохожих. Их задержали за мелкое хулиганство.

Детали: В центре Львова перед зданием Оперного театра двое мужчин в черном силой затолкали девушку в черный Mercedes. Как сообщает Zaxid.net, соответствующее видео с надписью «Похитили человека в центре Львова» появилось в TikTok.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Львовщины Светлана Добровольская, после обращения очевидцев правоохранители ввели план-перехват и начали розыск преступников.

Через полчаса они остановили автомобиль. Сидевшие в нем люди объяснили, что являются блогерами и просто снимали видео для соцсетей.

«Наши ожидания были такие, что мы не доведем съемки до конца — неравнодушные люди включатся в процесс и, соответственно, мы сразу поясним, что происходит. Происходило все не так, как хотелось, и мы поняли, что перешли определенную черту», — рассказал один из них по имени Остап Оскар.

В итоге на всех четверых молодых людей составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Им грозит наказание от штрафа в 119 грн до админареста на 15 суток.

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