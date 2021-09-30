Полицейские на Одесщине обезвредили мужчину, который ходил с обрезом и гранатой по селу

Главное: Правоохранители обезвредили мужчину, который устроил стрельбу в одном из населенных пунктов Одесской области. Он ходил по домам с обрезом и гранатой и угрожал детям.

Детали: Сегодня, 30 сентября, житель с. Пужайково Подольского района Одесской области открыл огонь из охотничьего обреза. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области, прибывшие на место участковые офицеры, которые в то время отрабатывали владельцев оружия в соседнем населенном пункте, начали переговоры со злоумышленником.

В их ходе он несколько раз выстрелил в сторону правоохранителей и повредил автомобиль одного из них. В ответ полицейскими также было применено огнестрельное оружие.

Через несколько минут правонарушитель зашел в чужой дом и с угрозами выгнал хозяев, а потом вышел на улицу и, вооруженный обрезом и гранатой, направился к дому, в котором живет женщина с детьми.

Чтобы предотвратить опасность, которая угрожала людям, работники полиции обезвредили злоумышленника.

При этом, как утверждается, никто не пострадал.

В тему: В сентябре 2019 года в Ирпене злоумышленник, который забаррикадировался в доме, начал метать в полицейских гранаты.