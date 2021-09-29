В Киеве взволнованный житель Отрадного решил переименовать Троещину

Главное: В Киеве неадекватный мужчина пытался испортить стеллу района Троещина. Свои действия он объяснил тем, что «волнение пошло».
Детали: Житель Отрадного хотел испортит стеллу на въезде на Троещину. Как сообщается на официальном канале «Муниципальной варты» в Telegram, для этого он вооружился пилой по металлу.
Помешали осуществить странный план члены Муниципальной варты, которые оказались рядом.
В своих объяснениях нарушитель заявил, что хотел отрезать букву «Т» на надписи «Троещина», потому что «волнение пошло с района».
Мужчину передали правоохранителям.
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