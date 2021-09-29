Появилось видео, как на АЗС в Киеве убили мужчину

Главное: В Киеве убили мужчину. Инцидент на АЗС попал на видео.

Детали: В Киеве произошло громкое ЧП. На проспекте Романа Шухевича на территории АЗС убили мужчину.

Полиция опубликовала видео трагедии с камер наблюдения.

Информируется, от врачей «скорой помощи» поступило сообщение о смерти 45-летнего мужчины.

Правоохранители выяснили: «Выпивший начал приставать к оператору автозаправочной станции, который заправлял такси. В защиту работника из авто вышел пассажир и пытался успокоить мужчину».

Отмечается, что начался конфликт, в ходе которого пассажир такси несколько раз ударил мужчину в живот и по голове.

Пострадавший упал на землю, а нарушитель сначала сел в машину и уехал, но после вернулся и вызвал медиков, которые констатировали смерть мужчины.

Подозреваемым оказался киевлянин 1995 года рождения. Его задержали. Ранее проблем с законом у него не было. Теперь он может получить десять лет лишения свободы.

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