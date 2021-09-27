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Видео-Новости > В Испании экстремалы прыгнули со скалы в бушующее море. Их смерть попала на видео

В Испании экстремалы прыгнули со скалы в бушующее море. Их смерть попала на видео

Александр Панько
27.09.21 20:18
92
В Испании экстремалы прыгнули со скалы в бушующее море. Их смерть попала на видео

Главное: В Испании на берегу Коста-Бланка девушка прыгнула со скалы в бушующее море и ее смыла волна. Ее пытался спасти друг, но оба погибли.

Детали: В Испании девушка-экстремал, пытаясь повторить подвиг своего друга из России, прыгнула со скалы в бушующее море. Он пытался ее спасти, но оба погибли. Жена погибшего снимала все на видео. Запись произошедшего опубликовал Телеграм-канал Mash.

«Данила Гагарин работал фитнес-тренером в Торревьехе. Часто ходил к морю на берег Коста-Бланка, супруга снимала видео, как он прыгает со скал. В этот раз они взяли с собой подругу из Финляндии. Она бросилась в воду в шторм и не смогла выплыть», — сообщает канал.

Данила прыгнул в море вслед за девушкой и почти смог ее вытащить. Но потом волна смыла обоих. Их тела нашли только через несколько дней.

В тему: Британец упал со скалы и снял это на видео.

Тэги: смерть, море, экстрим, Испания, экстремал, Коста-Бланка

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