«Скоро увидимся»: Усик вернул Джошуа все чемпионские пояса

Главное: Чемпион мира по боксу Александр Усик передал поверженному британцу Энтони Джошуа все его чемпионские пояса. Теперь для него должны сделать новые именные трофеи.

Детали: Украинский боксер Александр Усик после боя с британцем Энтони Джошуа зашел в его раздевалку и вернул все пояса, которые ему вручили на ринге. Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Instagram тренер Усика Сергей Лапин.

Это связано с тем, что пояса в боксе являются именными, так что на нынешних трофеях выгравировано имя Джошуа. Теперь соответствующим организациям предстоит создать новые — с именем Александра Усика.

Принимая пояса британец намекнул на будущий реванш, сказав «скоро увидимся».

В тему: В ночь на 26 сентября Александр Усик в поединке на стадионе «Тоттенхем Хотспур» в Лондоне победил по очкам британца Энтони Джошуа и завоевал все его чемпионские пояса, став чемпионом мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBA.