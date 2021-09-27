После сенсационной победы Усик удивил публику неожиданным поступком

Главное: Новый чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик после победы в чемпионском бою против Энтони Джошуа выразил уважение американскому бизнесмену Илону Маску, подарив ему свой Jaxet.

Детали: Украинский боксер, чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBO и WBA Александр Усик сделал подарок главе компании Tesla, известному американскому бизнесмену Илону Маску. На своей странице в Twitter он написал, что победа над британцем Энтони Джошуа стала идеальным моментом для выражения уважения американцу.

В качестве подтверждения он подарил Маску свой персональный невзаимозаменяемый токен (NFT), а также костюм Jaxet, в котором он выходил на бой.

При этом не уточняется, идет ли речь об одежде, в которой он выходил на поединок, или аналогичной.

Thanks to everyone for your support!

A perfect night to show my respect to @elonmusk and to make a special gift — my personal NFT token and the customized JAXET.

Elon, champ is calling #ELONgetyourJAXETfromUSYKhttps://t.co/1MHanz5dr8 pic.twitter.com/vHbfGtiUpO — Alexander Usyk (@usykaa) September 26, 2021

Отметим, что на данный момент реакция Маска на подарок Усика публично не поступала.

В тему: В ночь на 26 сентября Александр Усик в поединке на стадионе «Тоттенхем Хотспур» в Лондоне победил по очкам британца Энтони Джошуа и завоевал все его чемпионские пояса, став чемпионом мира в тяжелом весе.