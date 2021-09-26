Усик побеждает Джошуа и становится чемпионом

Главное: 25 сентября состоялся боксерский поединок Энтони Джошуа и Александра Усика. Победил Александр Усик.

Детали: 25 сентября 2021 года на стадионе футбольной команды «Тоттенхем Хотспур» в Лондоне состоялся боксерский поединок с участием чемпиона мира в профессиональном боксе по версиям IBF, WBO и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Александра Усика. По итогу 12 раундов все судьи отдали победу Александру Усику.

На момент начала боя на счету британца Джошуа из Англии было 24 победы, из них 22 получены досрочно, и лишь одно поражение, а Александр Усик из Украины не имел поражений, а на 18 побед у него тринадцать — досрочные.

В тему: Напомним, что 24 сентября, в Лондоне прошла процедура взвешивания Энтони Джошуа и Александра Усика. Вес Джошуа составил 108,8 кг, тогда как его соперник показал на весах 100,2 кг.