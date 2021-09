В аудио формате для незрячих вышла книга известного ученого Олега Крышталя

На днях вышла книга всемирно известного нейрофизиолога, одиного из немногих наших современников, включенных в список ведущих ученых современности Олега Крышталя «К пению птиц». Книга вышла в аудио формате, специально для незрячих.

В 1980 — 1985 годах Олег Кришталь обнаружил два фундаментально новых рецепторы в нервных клетках. Под его руководством осуществляются исследования физико-химических и фармакологических свойств механизмов ионной проницаемости, локализованных на мембране сенсорных нервных клеток с применением ряда новых методов.

Вот, что рассказала координатор литературного проекта Вероника Чекалюк: «Кроме научных трудов, Олег Кришталь написал две художественные книги. Роман „Гомункулус“ (награжден золотой медалью „За лучший роман 1995“). В 2000 году роман был напечатан во Франции под названием „Moi et Mon Double“. И роман-эссе „К пению птиц“, который захватывает дух сочетанием постмодернистской иронии, исповедальных представлений, юмора, тоски, радостных и печальных воспоминаний и жажды жизни».

В свою очередь профессор Олег Петерсен (Commander of the Order of British Empire, Fellow of the Royal Society), который недавно прочитал «К пению птиц», расказал вот что: «Крышталь — „мыслящий человек“, которых очень мало! Некоторые части немного кафкианские и это замечательный комплимент, поскольку Кафка для меня — самый великий литературный гений ХХ века. Некоторые главы просто шедевры, например, „Я знаю, где прячется дьявол“ — продолжаю читать медленно, чтобы ничего не пропустить».

В 2012 году аудиокнига была записали голосом Богдана Ступки, а 2021 году голосом Кирилла Булкина.

