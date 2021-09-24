Появилось видео сильнейшего наводнения в Испании

Главное: Сильное наводнение произошло в Испании. Появилось видео последствий стихии.

Детали: В Испании случилось сильнейшее наводнение. Большая вода пришла в западные и южные регионы страны.

Синоптики говорят, что таких ливней не было тут последние семьдесят лет.

Осадки привели к затоплению зданий и дорог.

Отмечается, что сильнее всего досталось Балеарским островам, автономным сообществам Андалусия, Эстремадура и Валенсия.

При этом фермеры жалуются, что град уничтожил до половины урожая виноградников и почти все посевы хурмы и цитрусовых.

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