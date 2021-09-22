Стали известны кое-какие детали обстрела автомобиля Шефира

Главное: Автомобиль помощника Зеленского Сергея Шефира не был защищен броней. Также этот автомобиль имел номера прикрытия, которые не занесены в базу МВД.

Детали: Автомобиль, на котором утром в среду, 22 сентября, в день покушения передвигались первый помощник президента Украины Сергей Шефир и его водитель, не был защищен броней.

Кроме того, как сообщает Обозреватель со ссылкой на источник в полиции, автомобиль Шефира имел номера прикрытия АА 9863 РІ, которых нет в базе Министерства внутренних дел. Также на транспортном средстве чиновника использовались и другие номера АА 3642 ТЕ, которых тоже нет в базе МВД.

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