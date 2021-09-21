Московского актера отхлестали букетом цветов после спектакля

Главное: В Москве напали на актера Антона Анурова. Его отхлестали букетом цветов.

Детали: Необычный инцидент произошел в Москве. Тут в Театре на Таганке напали на актера Антона Анурова.

Случилось это после спектакля «Вишневый сад».

Появилось видео случившегося.

На кадрах видно, что одна из зрительниц подошла к актеру Антону Анурову и отхлестала его по лицу букетом цветов.

Сам артист заявил, что женщина ему не знакома, а произошедшее было провокацией.

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