На Канарах массово эвакуируют людей из-за вулкана

Главное: В связи с извержением вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла Пальма местные власти начали эвакуировать людей. Уже вывезено около 5 тыс. граждан.

Детали: На испанском острове Ла Пальма, относящемуся к Канарскому архипелагу, накануне началось извержение вулкана на Кумбре-Вьеха. Лава уже разрушила десятки жилищ в окрестностях, сообщает «Диалог» со ссылкой на зарубежные СМИ.

В Сети показали видеокадры самого извержения, заснятого с разных мест.

По сведениям зарубежных массмедиа, вулканическая лава продолжает вытекать до сих пор и не прекращается.

Испания эвакуирует людей из четырех населенных пунктов, уже вывезено около 5 тыс. граждан. Для этих людей сформировали временные убежища. Поддержку им обеспечила гражданская и военная гвардии.

На острове был лично испанский премьер Педро Санчес, мониторивший работу спасателей. По его мнению, сейчас главное не допустить массовых пожаров в связи с раскаленной лавой.

Одна из местных авиакомпаний даже отменила несколько рейсов по причине этого редкого природного явления. Однако в департаменте испанской гражданской авиации заверили, что «небо» над островами остается открытым.

При этом очевидцы рассказывают, что извержение вулкана происходит там очень шумно. Крайнее извержение этого вулкана было зарегистрировано порядка полувека назад. Он находится на юге острова Ла Пальма, где проживает около 80 тыс. человек.

В тему: Накануне в Испании на острове Ла-Пальма началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Он считается одним из самых активных на Канарских островах.