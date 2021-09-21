В Запорожье накрыли турагентство, которое торговало липовыми ПЦР-тестами

Главное: В Запорожье турагентство занималось продажей поддельных ПЦР-тестов. За эти справки они просили по 500 грн.

Детали: Туристическое агентство в Запорожье рекламировало в сети свои услуги по изготовлению поддельных ПЦР-тестов на коронавирус. Покупали их туристы, которые собирались за границу, сообщает пресс-служба Нацполиции.

За справку с фальшивым отрицательным результатом на Covid-19 для пересечения границы они брали 500 грн. Желающих было достаточно, с начала года они продали более 100 таких тестов.

Бланки были с поддельной печатью одного из государственных учреждений Министерства здравоохранения и с подписью заведующего лабораторией.

Местная киберполиция и представители Минцифры разоблачили противоправную деятельность представителей турагентства. В офисе провели обыски.

Правоохранители изъяли компьютеры, мобильные телефоны, поддельные ПЦР-тесты и черновые записи. Предварительный осмотр техники подтвердил отправление скан-копий ПЦР-тестов клиентам.

Обыски провели и в учреждении Минздрава, от имени которого выдавались поддельные справки. В его базе не нашли сведений о выданных результатах тестов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 УКУ — Мошенничество.

Статьей предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет. Но фигурантам еще не объявляли о подозрении.

В тему: Что ждет туристов, которые едут в Египет с поддельными тестами и если заболеют на отдыхе можно прочитать здесь.