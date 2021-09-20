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Видео-Новости > На Харьковщине горела школа. Пожар тушили всю ночь

На Харьковщине горела школа. Пожар тушили всю ночь

Александр Панько
20.09.21 14:31
350
На Харьковщине горела школа. Пожар тушили всю ночь

Главное: Накануне вечером в Чугуеве Харьковской области произошел пожар в школе. Потушили его лишь сегодня утром.

Детали: Пожар в школе в Чугуеве Харьковской области, который начался накануне около 19:30, потушили 20 сентября в 6:30. Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, 19 сентября в 19:28 в двухэтажном здании школы № 2 по ул. Гвардейская, 43 загорелась крыша.

«Тушение пожара осложнялось распространением огня по пустотам крыши и возникновением прогаров (после ремонта крыша имела двухслойное покрытие)», — говорится в сообщении.

В 22:02 пожар был локализован, а уже сегодня в 06:30 — ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Огнем уничтожена крыша и перекрытие на площади 500 м2, повреждено помещение спортзала.

«Благодаря слаженным действиям подразделений ГСЧС не допущено распространение пожара по всей площади здания школы», — отметили в ГСЧС.

К тушению привлекалось 56 человек и 14 единиц техники.

Сегодня планируется привлечение испытательно-пожарной лаборатории ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области для установления причины пожара. Пожар расследуется по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил пожарной безопасности, сказал журналистам заместитель начальника Чугуевского районного управления полиции Дмитрий Гринчак. По его словам, следователи назначают экспертизы для установления причины возгорания и установления суммы ущерба, отметил правоохранитель.

Пока все классы находятся на дистанционном обучении, сообщила Суспільному заместитель начальника управления образования Чугуевского городского совета Марина Реброва.

«Школа имеет два здания, пострадало только одно. Второе здание начальной школы осталось в норме. Итак, начальная школа будет учиться в обычном режиме. Мы берем тайм-аут сегодня и завтра для того, чтобы должным образом организовать образовательный процесс, поэтому эти два дня дети учатся дистанционно», — сказала Реброва.

Пожаром повреждены спортивный зал и два класса — кабинеты химии и литературы.

«Практически вся техника, мебель сохранились. Кое-что удалось своевременно вынести в те помещения, до которых пожар не добрался», — сказала представительница Управления образования.

По ее словам, с 22 сентября начальная школа и пятый класс вернутся на учебу. Для остальных классов рассматриваются три варианта.

«Один из вариантов — обучение во вторую смену в соседней школе № 1. Второй — обучение в свободных помещениях школы № 5. Эта школа несколько удалена, около километра от школы к школе, но есть возможность вывести отдельно целый этаж, чтобы перевести учеников. И третий вариант — на период введения дистанционного обучения», — сказала Реброва.

Всего в школе учатся 363 ребенка. Как лучше организовать обучение, в горсовете обещают посоветоваться с родителями и педагогами. Заниматься ремонтом учебного заведения и подсчитывать убытки не могут, пока идут следственные действия, отметила Реброва.

В тему: На Харьковщине на базе отдыха вспыхнул дом, переполненный людьми. Есть пострадавшие.

Тэги: пожар, общество, Харьков, школа, Харьковская область, новости Украины, Чугуев

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