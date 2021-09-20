Месси устроил первый скандал в Париже

Главное: Лионель Месси устроил скандал в ПСЖ. Он поругался с тренером команды Маурисио Почеттино.

Детали: Матч чемпионата Франции ПСЖ – «Лион» (2-1) завершился скандалом. Его устроил звездный аргентинец Лионель Месси.

Наставник парижан Маурисио Почеттино заменил новичка команды, который до сих пор не может забить за первую команду, на 76-й минуте встречи.

Это не понравилось футболисту, который отказался пожать руку тренеру и все видом показывал свое недовольство.

После игры специалист попытался объяснить случившееся: «Все знают, что у нас много очень хороших игроков. Мы должны делать выбор состава до выхода на поле, а затем в матче, думая о том, что лучше всего для команды и для каждого игрока».

Он добавил: «Иногда решения бывают положительными, бывают – нет. Но именно поэтому тренер стоит рядом со скамейкой запасных, чтобы принимать решения. Это может нравиться, а может и не нравиться. Я спросил его, как он себя чувствует. Он сказал, что с ним все в порядке, проблем нет».

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