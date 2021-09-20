В пермском университете произошла стрельба. Студенты выпрыгивали из окон

Главное: В Перьми произошла стрельба в университете. В результате инцидента пострадали 19 человек, еще восемь были убиты.

Детали: В Пермском государственном университете произошла стрельба. В результате инцидента погибли восемь человек. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Стрельба произошла в одном из корпусов Пермского государственного университета.

«Около 11 часов неизвестный проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Все службы города и университета приведены в готовность», — говорится в сообщении.

На место происшествия выехали правоохранители.

Кроме того, в Пермском университете попросили студентов, которые находятся в заведении, закрыться в аудиториях и не покидать их. При этом тех, кто не успел приехать в вуз, просили не приезжать.

По последним данным, в результате происшествия пострадали 19 человек, еще восемь были убиты. Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые учащиеся выпрыгивали из окон.

Стрелком оказался 18-летний студент Тимур Бекмансуров. При задержании в связи с оказанием сопротивления он был ранен. Следствием собираются характеризующие материалы о нем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего

На своей странице в одной из социальных сетей написал, что его нападение не является терактом, и он не состоит в каких-либо экстремистских организациях. Оружие он купил в марте 2021 года и очень долго на него копил. В своем рассказе он детально описал, как проходил врачей для получения лицензии, чтобы упростить работу следователям.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц по факту стрельбы в университете.

В тему: В середине мая в одной из школ Казани двое мужчин устроили стрельбу, в результате которой погибли двенадцать человек. Один из нападавших задержан, другой взял заложников.

Позже стали известны подробности стрельбы в казанской школе.

Пытаясь спастись от казанского стрелка Ильназа Галявиева, который устроил кровавую бойню в школе, дети вынуждены были прятаться под партами.