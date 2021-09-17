Полуголый житель городка в Нидерландах устроил охоту на людей из арбалета

Главное: В Нидерландах неизвестный стрелок убил двоих человек и ранил одного прохожего с балкона своей квартиры. В качестве оружия он использовал арбалет.

Детали: В городе Алмело, провинция Оверэйсел, в Нидерландах, полуобнаженный мужчина вышел на балкон дома и открыл стрельбу из арбалета. Как сообщает De Telegraaf, он также целился в приехавших на вызов полицейских, однако правоохранители успели ранить его раньше.

В результате инцидента погибли два человека, еще один — ранен.

Нападавший задержан, однако его личность не раскрывается. Полиция отказалась предоставлять какую-либо информацию, пока идет расследование.

Видео с места событий публикует канал Hart van Nederland в YouTube.

В тему: 6 сентября 2021 года в Полтаве в школе № 11 девушка устроила стрельбу из арбалета. В результате инцидента были ранены двое учителей.

Впоследствии она объяснила, что потребность в убийстве пришла ей во сне.