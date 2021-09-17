Бомж-иностранец убил женщину, поселившуюся в палатке на берегу Днепра

Главное: В Киеве задержали бездомного иностранца, который подозревается в убийстве жительницы Чернигова. По данным следствия, она приехала на заработки в Киев и, не имея жилья, поселилась в палатке на берегу Днепра, где ее и настигла смерть.

Детали: Иностранец убил бездомную женщину, которая приехала в Киев на заработки из Чернигова и жила на берегу Днепра в Оболонском районе. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, пострадавшую с травмой головы и без признаков жизни обнаружили прохожие в палатке возле воды.

В ходе следственный мероприятий правоохранители установили личности двух мужчин, которые обоснованно подозревались в убийстве.

«Мы тщательно отрабатывали прилегающие территории возле места совершения преступления и соседние районы, проверяли подозрительных лиц, привлекли к совместным отработкам военнослужащих Национальной гвардии Украины», — рассказал заместитель начальника полиции Киева Андрей Гарастюк, добавив, что благодаря этой работе удалось обнаружить мужчину, который подходил под ориентировку. Впоследствии его узнал свидетель.

Подозреваемым оказался 66-летний иностранец, не имеющий постоянного места жительства в Киеве. Ему объявлено о подозрении в совершении преступления по статье об умышленном убийстве. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Второй фигурант выступает в качестве свидетеля.

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