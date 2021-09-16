Наводнение во Франции унесло жизни девятерых человек

Главное: В результате наводнения на юге Франции погибли девять человек. Школы по всему пострадавшему региону закрыты, эвакуацией людей занимаются около 800 спасателей.

Детали: Сильные дожди на юге Франции продолжаются, ситуация с наводнениями в регионе ухудшилась — появились первые жертвы. Об этом сообщает Aljazeera в четверг, 16 сентября.

Спасатели эвакуировали сотни людей, так как дороги и поля превратились в реки и озера. По информации местных властей, больше всего пострадали дома и инфраструктура в городах и деревнях между городами Ним и Монпелье.

В свою очередь региональная служба экстренной помощи сообщила, что в одного человека ударила молния, но он выжил, а в одном из супермаркетов под натиском воды рухнула крыша.

На данный момент школы по всему региону закрыты. Для спасения людей мобилизованы около 800 пожарных.

Как передает BFM TV, в результате наводнения погибли девять человек. Людей просят оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

В тему: Во Францию пришла большая вода. Люди спасаются, забираясь на крыши домов.