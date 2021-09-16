Кива обматерил однопартийцев и пригрозил выходом из партии

Главное: Народный депутат Украины Илья Кива записал видеообращение к лидеру партии Юрию Бойко. В нем он возмущался положением дел в Полтавской области, а в своих выражениях слов не подбирал.

Детали: Депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива намекнул на выход из партии после того, как его однопартийцы якобы продали его округ в Полтавской области другим людям. Видео обращения к сопредседателю партии Юрию Бойко облетело сеть 16 сентября, сообщает УНИАН.

Кива не подбирал слов и оскорблял своих же однопартийцев грубыми словами.

«В Полтавской области, в Карловском районе назначены перевыборы. По решению, было распределение в области ответственности между крылом Рабиновича-Медведчука и Бойко-Левочкина. По решению, Карловский район отошел под юрисдикцию Кивы Ильи Владимировича», — заявил Кива.

Нардеп пояснил, что уже начал готовиться к перевыборам в районе и «формировал депутатский корпус».

«Сегодня мне стало известно, что Сазонов, который является вашим представителем, и номинальным, де-юре, руководителем области, продал франшизу нашей партии местному бизнесмену», — возмутился Кива.

Учитывая это, Кива поинтересовался у Бойко, что ему еще делать, чтобы его «действия не обнулялись отдельными коммерческими ****».

«И самое страшное, что на это нет никакой реакции», — пожаловался нардеп. А потом обвинил Бойко в том, что продажа франшизы была якобы согласована непосредственно с ним.

«Пока я борюсь за интересы партии, отдельные **** ею торгуют», — сказал Кива.

Он попросил руководство партии навести порядок, «потому что в этом беспорядке, по большому счету, уже существовать невозможно».

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