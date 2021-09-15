Во Францию пришла большая вода. Люди спасаются, забираясь на крыши домов

Главное: Сильный дождь накрыл юг Франции. Люди спасались от воды, забираясь на крыши зданий.

Детали: Францию накрыл сильный дождь, который спровоцировал наводнение. Нарушено движение по крупным дорогам и магистралям. Об этом сообщает Sky News.

В одном из районов на юге страны всего за два часа выпала двухмесячная норма осадков. Люди спасались от воды, забираясь на крыши зданий.

Пожарные спасли из затопленных автомобилей 23 человека.

Кроме того, в пострадавших районах нарушено движение по крупным дорогам и магистралям.

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