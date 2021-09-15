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Видео-Новости > Всплыли сенсационные подробности гибели Вячеслава Чорновила

Всплыли сенсационные подробности гибели Вячеслава Чорновила

Александр Панько
15.09.21 13:12
274
Всплыли сенсационные подробности гибели Вячеслава Чорновила

Главное: Экс-заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша, расследовавший гибель лидера «Руха» Вячеслава Чорновила, рассказал о подделке доказательств. Политика убили ударами кастета в затылок.

Детали: Экс-кандидат в президенты Украины и лидер «Народного Руха» Вячеслав Чорновил, как и его водитель, стал жертвой спланированного убийства. Об этом бывший заместитель генерального прокурора Николай Голомша заявил в эфире «4 канала».

«Мы расследовали дело об убийстве Черновола. И установили, что Чорновил был убит. Был убит четырьмя ударами кастета в затылочную область головы и таким же кастетом добили водителя», — отметил экс-заместитель прокурора.

Стоит отметить, что, согласно официальной версии, Чорновил и его водитель Евгений Павлов погибли в результате ДТП на трассе Борисполь — Золотоноша 25 марта 1999 года. Но, по словам Голомши, многие доказательства были подделаны.

«Было установлено отключение подушек безопасности. И подделку осмотра места происшествия. Было установлено убийство на Волыни главного свидетеля. Когда мы откопали труп, там были тяжелые металлы в костях. И мы раскрутили эксперта, который сказал, что он не вскрывал труп Чорновила», — говорит экс-чиновник.

Голомша утверждает, что в ходе расследования удалось выйти на команду экс-президента Виктора Януковича — тогда у него отняли дело и передали другому заместителю прокурора.

Как известно, Чорновил дважды баллотировался в президенты Украины — в 1991 он проиграл Леониду Кравчуку, а в 1999 снял свою кандидатуру.

В 2014 году дело о гибели Вячеслава Чорновила было закрыто — судья признал столкновение Toyota, в которой ехали политик и его водитель, с КамАЗом несчастным случаем.

В тему: В августе 2011 года на то время прокурор Киева Анатолий Мельник заявлял, что на теле Вячеслава Чорновила имелись повреждения, характерные для ДТП.

Сын погибшего политика Тарас Чорновил считает, что к убийству его отца Вячеслава Чорновила причастен экс-генерал МВД Алексей Пукач.

Тэги: ДТП, убийство, Вячеслав Чорновил, Народный Рух Украины, новости Украины, Николай Голомша

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