Двух человек разорвало на куски в результате взрыва автомобиля в Днепре

Главное: На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре взорвался автомобиль, в результате чего погибли два человека.

Детали: Утром 15 сентября в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль Nissan Primera. Как сообщается на официальной странице полиции Днепропетровской области в Facebook, два человека, сидевшие в машине, погибли на месте.

На место выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.

Что стало причиной взрыва — неизвестно.

Как сообщается на канале «Днепр Оперативный» в Telegram, водителя «Ниссана» разорвало на части, так что куски плоти вылетели на проезжую часть.

По предварительной информации, это могло быть заказное убийство. Погибший был членом общественной организации «Украинский легион».

В тему: 2 сентября 2021 года в центре Днепра взорвался автомобиль при попытке водителя сесть за руль.