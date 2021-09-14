На Буковине запретили дистанционное обучение в школах

Главное: В Черновицкой области школы, в которых преподают невакцинированные учителя, будут закрыты на карантин. При этом дистанционного обучения там не будет.

Детали: В Черновицкой области запретили школам и ВУЗам переходить на дистанционную форму обучения. Об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

«У нас осталось несколько дней, чтобы найти правильные слова, убедить учителей, педагогов, преподавателей, лучшая форма обучения — это очная. Студенты, дети должны ходить в садик, в школу, в университеты. Хочу отметить, что этой осенью не будет позволено преподавание онлайн. Никакого дистанционного образовательного процесса не будет. Если нет 80% вакцинированных учителей, школа будет закрываться на карантин, а дети будут вынуждены сидеть дома», — сказал Осачук.

На данный момент на Буковине показателя в 80% и более вакцинированного персонала достигли всего 36% учебных заведений — школ, садиков, университетов, институтов.

«Этого недостаточно, чтобы все учебные заведения от сада до университета смогли работать, когда в стране будет введена желтая зона карантина. А она будет введена уже со следующего понедельника», — добавил Осачук.

Наконец, глава региона призвал родительские комитеты помогать убеждать учителей, преподавателей и воспитателей в необходимости вакцинироваться от коронавируса уже до конца этой недели.

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