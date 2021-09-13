Скоро стартует Запорожский кинофест ZIFF

16 сентября стартует Запорожский международный кинофестиваль ZIFF. На больших экранах Украины покажут новейшие шедевры короткого метра.

Запорожский международный кинофестиваль ZIFF за годы своего существования уже успел открыть миру десятки невероятно крутых короткометражных работ со всех уголков планеты. Теперь пришло время показать лучшие из них украинским кинозрителям.

В программе «ZIFF # 4 Лето невер Эндс!» яркие, свежие и очень актуальные работы талантливых художников из разных стран мира.

Программу фестиваля «ZIFF # 4 Лето невер Эндс!» можно найти по ссылке.

Организаторы фестиваля: KINOLIFE. Генеральный онлайн-партнер: Delo ua. Медиапартнеры: «Фраза», Сайт Киева 044, Киноафиша, STARBOM.COMpany, Портал Хочу, Woman Magazine, Yabl, Starway Magazine, Play UA, WorldExpo, Lemonade.style.