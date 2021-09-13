Клип режиссера из Одессы взял главный приз престижной международной премии

Главное: Работа режиссера из Одессы Тани Муиньо удостоилась главного приза престижной премии MTV Video Music Awards. В целом клип на песню Montero выиграл 3 номинации из 5.

Детали: Клип, снятый украинской режиссером Таней Муиньо на песню Montero (Call Me By Your Name) американского рэпера Lil Nas X, выиграл главную награду MTV Video Music Awards. Как сообщается на официальном сайте премии, клип признан победителем в «Видео года» , «Лучшая режиссура» и «Лучшие визуальные эффекты».

В целом же он был представлен в пяти номинациях.

Сюжет клипа разворачиваются на вымышленной розовой планете под названием Монтеро, где герой Lil Nas X переживает различные события, от поцелуя со змееподобным существом до встречи с ангелом и Люцифером.

Справка:31-летняя Таня Муиньо — украинский клипмейкер, дизайнер, стилист, фотограф и режиссер. Родилась на Кубе, откуда родом ее отец, но долгое время проживает в Одессе. Является рекордсменкой по количеству наград в номинации «Лучший видеоклип» ежегодной украинской премии YUNA, победительницей в номинации «Клипмейкер года» по версии M1 Music Awards 2018 года.

В 2019 году Муиньо стала режиссером клипа американской певицы Кэти Перри, а в 2020 году — испанской исполнительницы Розалии. В начале этого года украинка сняла скандальный клип для американской рэп-звезды Карди Би.

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