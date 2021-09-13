В Сети появилось видео, как херсонские фермеры уничтожают арбузы

Главное: В интернете появилось видео, на котором фермеры в Херсонской области уничтожают арбузы, которые не смогли продать.

Детали: Фермеры Херсонской области уничтожают арбузы, которые не смогли продать на сегодняшний день. Как видно на видео, которое опубликовано на одном из местных каналов в Telegram, люди выбрасывают арбузы на землю из грузовика, после чего они разбиваются.

Пользователи соцсетей не оценили поступок херсонских фермеров. По их мнению, ягоды можно было отдать в детский дом или на корм животным.

По данным издания, сложившаяся ситуация связана с тем, что в этом году цена на бахчевые в Украине оказалась крайне низка при низком спросе. Поэтому фермеры убеждены, что теперь выгоднее оставить арбузы на поле в качестве удобрения.

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