На японский пляж выбросило гигантского кашалота – он погиб

Главное: В Японии на берег выбросило огромного кашалота. Он погиб.

Детали: В японском городе Одавара произошло неприятное ЧП. Тут на местный пляж выбросило пятнадцатиметрового кашалота.

Видео публикуют местные СМИ.

Увы, животное погибло.

Жители города говорят, что ранее не встречали кашалотов таких размеров, хотя их тела иногда выбрасывает на берег.

Власти сейчас думают над тем, что делать с трупом. Также выясняются причины случившегося.

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