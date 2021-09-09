В ОРДЛО массово раздают российские паспорта, которые ничего не стоят

Главное: На временно оккупированных территориях Украины проходит массовая незаконная выдача российских паспортов. Впрочем, полноценными гражданами РФ их владельцы не станут.

Детали: СБУ зафиксировала массовую незаконную выдачу паспортов РФ на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Это происходит накануне выборов в Государственную думу РФ.

Оккупанты рассчитывают привлечь к выборам как можно больше жителей временно оккупированных территорий. Поэтому с июня 2021 года, по прямым указаниям из РФ, принудительное получение российского гражданства идет ускоренными темпами, сообщили в СБУ.

«Для обеспечения „запланированных“ показателей поддержки правящей партии „Единая Россия“, кураторы начали активнее выдавать паспорта граждан РФ жителям оккупированных территорий», — говорится в сообщении.

В таких паспортах, как сообщается, проставляют коды несуществующего подразделения Миграционной службы Ростовской области. Прописка в таком документе не указывается. Поэтому выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от страны-агрессора и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ.

Сотрудники СБУ установили, что организаторы планируют обеспечить высокую явку двумя механизмами:

— при содействии пропутинской партии «Единая Россия», организуют выезд жителей ОРДЛО для голосования в пограничные города Ростовской области РФ;

— обеспечат возможность незаконного «электронного голосования», в том числе на территории «Л/ДНР».

В тему: Боевики не выпускают детей 14-16 лет из ОРДЛО в Украину, не давая им возможности поступить в украинские вузы. Теперь для пропуска боевики требуют так называемый «паспорт» самопровозглашенных «республик», хотя раньше было достаточно свидетельства о рождении.