Искусственный интеллект сумел дописать Десятую симфонию Людвига ван Бетховена

Главное: Неоконченную Десятую симфонию Людвига ван Бетховена удалось дописать. Сделал это искусственный интеллект.

Детали: Программист и исследователь из Федеральной политехнической школы Лозанны Флориан Коломбо сумел дописать неоконченную Десятую симфонию немецкого композитора Людвига ван Бетховена. На это ушло десять лет.

Как пишет портал SWI, за основу он взял несколько сохранившихся рукописных зарисовок и заметок автора.

Швейцарец назвал свой проект BeethovANN 10.1.

Сообщается, что дирижер Гийом Берни внес некоторые изменения в мелодию, после чего она была представлена публике на концерте в Лозанне в исполнении оркестра Nexus.

В тему: Историк заявил, что Людвиг ван Бетховен не был «полностью глухим».