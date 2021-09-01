У здания университета Шевченко в Молдове поставили памятник... Гарри Поттеру

Главное: У здания старейшего университета Молдовы поставили памятник Гарри Поттеру.

Детали: 1 сентября в Тирасполе у здания Приднестровского государственного университета имени Тараса Шевченко установили статую Гарри Поттера. Как сообщает канал «Приднестровец» в Telegram, он представляет собой фигуру юного волшебника с совой на плече.

«Теперь универ можно переименовать в Хогвартс», — говорится в подписи к видео.

Отметим, что вуз, возле которого появился новый арт-объект, был основан в 1930 году и является старейшим и самым крупным высшим учебным заведением Молдовы.

В тему: В октябре 2020 года памятник Гарри Поттеру появился на Лестер-сквер в Лондоне.