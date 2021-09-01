Пьяный водитель сбил полицейского и 5 км вез его на капоте в Запорожской области

Главное: Водитель «Мазды», который находился за рулем в состоянии опьянения, сбил полицейского и около 5 км вез его на капоте пока не врезался в дерево. Патрульный получил переломы обеих ног.

Детали: 31 августа в центре поселка городского типа Михайловка Запорожской области патрульные остановили автомобиль «Мазда» за нарушение правил дорожного движения. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области, водитель авто, местный житель 1950 г. р., имел явные признаки алкогольного опьянения.

При этом в салоне машины также находилась 13-летняя пассажирка.

После предложения полицейских пройти освидетельствование в медицинском учреждении, мужчина заперся в салоне авто, завел двигатель и направил транспортное средство на патрульного. В результате этого старший сержант полиции оказался на капоте иномарки, а водитель продолжал набирать скорость.

По данным полиции, таким образом «Мазда» проехала почти 5 км на большой скорости и остановилась, когда столкнулась с деревом.

В результате патрульный получил переломы обеих ног, а несовершеннолетняя пассажирка — сотрясение головного мозга средней степени тяжести.

Нарушителя задержали. Ему объявили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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