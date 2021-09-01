15-летние близнецы-отморозки ради интереса исполосовали ножом женщину в Ровно

Главное: В Ровно 15-летние братья-близнецы напали на проходившую мимо женщину. Один из них ударил ее три раза ножом. По данным СМИ, мотивом подростков стал интерес к сценам жестокости.

Детали: В Ровно, недалеко от детской площадки на ул. Черновола, было совершено резонансное преступление. Как сообщается на официальной странице полиции Ровенской области в Facebook, инцидент произошел утром 31 июля, однако известно об этом стало сегодня.

Правоохранителям поступило сообщение о том, что вблизи детских площадок на улице Черновола один из двух неизвестных напал на прохожую и нанес ей ножевые ранения в спину.

Патрульные вместе с полицейскими роты полиции особого назначения оперативно разыскали причастных к совершенному преступлению в квартире по месту жительства. Ими оказались двое 15-летних братьев-близнецов.

Как рассказал начальник Ровенского районного управления полиции Роман Штебе, по одной из версий, подростки смотрели фильмы, в которых «присутствует определенная жестокость, и захотели испытать что-то подобное сами».

«Брат задержанного пока проходит как свидетель. Оба ранее в поле зрения не попадали и воспитываются в полноценной и благополучной семьи. Ни один из родителей не догадывался об их намерениях», — добавил правоохранитель.

42-летняя потерпевшая с непроникающими ножевыми ранениями была госпитализирована в больницу.

Нападавшему объявлено о подозрении по статье о хулиганстве, совершенном с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз, в том числе и психолого-психиатрическая.

Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения и опубликован на канале ITV media group в YouTube.

В тему: 16 февраля 2020 года в Белой Церкви двое юношей напали на женщину. Один из них ударил ее ножом и изнасиловал. А другой — забрал мобильный телефон.