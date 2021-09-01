«Динамо» подписало перспективного бразильца: что о нем известно

Главное: Бразилец Витиньо перешел в «Динамо». Контракт подписан на пять лет.

Детали: Киевское «Динамо» усилилось бразильским нападающим Витиньо. Контракт с ним был подписан на пять лет.

Футболист является воспитанником бразильского клуба «Атлетико Паранаенсе», за который он выступал последние четыре сезона.

В этом сезоне спортсмен сыграл 27 матчей, забив девять голов и отдав четыре результативные передачи.

Всего же за «Атлетико Паранаенсе» Витиньо провел 60 поединков, в которых забил 15 голов и отдал семь результативных передач во всех турнирах.

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